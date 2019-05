MUSSOMELI – (Dalla Scuola) – Nei giorni scorsi, esattamente giovedì 23 maggio, alle ore 16.00, nella palestra-teatro del plesso “Sac. Giuseppe Messina”, i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, hanno messo in scena, in lingua inglese, lo spettacolo teatrale “Pinocchio”. Hanno partecipato e assistito all’evento il primo collaboratore vicario Ins. Francesca Munì, i genitori e i famigliari dei bambini, molto applauditi dai presenti, in segno di apprezzamento per il lavoro svolto dai piccoli protagonisti. Lo spettacolo è stato la realizzazione finale di un laboratorio didattico “Giocando si impara”, giunto a conclusione del progetto PON/FSE 10.2.1A-2017-174, modulo formativo “We like English”, che mirava ad avvicinare gli allievi della scuola dell’infanzia alla lingua inglese. Il progetto Pon è stato curato dall’esperto prof.ssa Adriana Cino, tutor dello stesso l’insegnante Morena Falletta. Per diversi mesi, il laboratorio si è svolto nei locali della scuola dell’infanzia del plesso “Madre Teresa di Calcutta”. Il progetto era rivolto a bambini che hanno compiuto 5 anni e frequentano la scuola dell’infanzia per un apprendimento precoce delle lingue straniere. Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si è articolato con la proposta di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino e con implicazioni operative e di imitazione. Per la realizzazione dello stesso sono stati proposti: giochi di gruppo, attività manipolative, costruzione di cartelloni, canzoni, filastrocche, schede, piccole drammatizzazioni, attraverso la tecnica della “storytelling”. Le principali finalità del progetto erano quelle di contribuire alla formazione di un cittadino europeo del mondo che sappia conoscere, rispettare e cooperare con differenti culture; permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa. Le verifiche e la valutazione finale sono state positive, valorizzando l’impegno profuso e l’entusiasmo dei piccoli. Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)