VILLALBA – Jim Tatano sarà ospite dell’importante kermesse culturale Letterando in fest di Sciacca, la manifestazione di tre giorni giunta alla sua decima edizione che accoglie scrittori da diverse parti del mondo. Tatano sarà presente sabato 1 giugno per ben due incontri, il primo alle 18:00 per presentare il suo ultimo libro, il saggio “Segreti della musica” (Medinova) e alle 21:00 con la Serata coup de foudre dedicata ai racconti a tiratura limitata della omonima collana della Aulino Editore con il quale Jim Tatano ha pubblicato Il Cambio, ormai andato esaurito e oggetto da collezione. Il Letterando si svolgerà nella prestigiosa cornice della Badia Grande di Sciacca, ed è uno tra i più importanti eventi culturali siciliani. «Con Sciacca ho un legame particolare – afferma Tatano – là ho ambientato un mio racconto, all’interno della Castello Incantato di Filippo Bentivegna è stato girato un mio monologo e ora mi accoglie ancora una volta per due incontri che si prospettano divertenti e stimolanti, sarà un orgoglio per me poter partecipare al Letterando».