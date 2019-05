Si è concluso l’atteso Seminario Mondiale di Arti Marziali svoltosi questo fine settimana in Serbia a Belgrado sotto l’egida della All Japan Budo Association, sotto la supervisione tecnica di Sensei Hideharu Ishii 9 dan, Presidente del Comitato Organizzativo, coadiuvato da tutto lo staff del Comitato stesso, con la presenza di Shihan Mladen Burazerović .

Vista la folta partecipazione attiva allo stage di molti partecipanti, circa 400 sono stati scelti per l’occasione i migliori tecnici Europei esperti in Arti Marziali iscritti alla Butokukai di Kyoto come il Presidente dell’Aikikai della Serbia Shihan Velibor Vesovic , Brett Mayfield USA, Perfecto Acosta Sepulveda Spain, Dirk Klok Olanda, Milos Jovanovic Belgrado, Kevin O’Connor Inghilterra ed il Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa Responsabile Nazionale Jujitsu Antico Csen e Docente Dai Nippon Butokukai di Kyoto che ha dilettato tutti i partecipanti, bambini compresi, con le sue lezioni speciali di Jujitsu e Aikido, e sorprendendo tutti con tecniche veloci ed esplosive .

Durante il Seminario ogni docente a conclusione del seminario si è esibito con la propria scuola in rappresentanza della propria nazione . A conclusione sono stati premiati tutti i partecipanti e Torregrossa è stato premiato come primo Italiano ammesso nel Grand Masters Council of European Martial Arts Hall of Fame per decisione del suo Presidente Sensei Sanja Vracarevic: il Maestro Nisseno è stato insignito in Arti Marziali, ponte oramai da anni tra Europa e Giappone, con il titolo di Shihan 9 Dan .