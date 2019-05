La Sicilia in coda alle Europee per affluenza. Davanti solo alla Sardegna (36,25%), si e’ attestata al 37,51%. Era stata al 42,88% nelle precedenti consultazioni. Un po’ sopra la media le province di Palermo e Messina che sfiorano il 40%, rispettivamente al 39,49%, 39,37%: affluenza bassa, ma non lontana dal precedente dato che si aggirava sul 42%. Ultimo posto per Caltanissetta, con il 34,31% (era stata superiore al 47%)