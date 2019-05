“Ho una figlia di dieci anni, devo iniziare a pensare al suo futuro, altrimenti lei come tante brillanti menti della nostra Sicilia andrà via“. Dafne Musolino, candidata con Forza Italia alle elezioni europee del 26 maggio (nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna), ha disegnato, nell’incontro che si è svolto sabato 18 maggio presso l’hotel San Michele a Caltanissetta, il quadro dell’arduo lavoro che attende chi sarà chiamato a rappresentare l’Italia, ed in particolare la Sicilia, a Bruxelles. “Dobbiamo lavorare per restituire dignità al territorio, per recuperare terreno nelle infrastrutture che inchiodano la nostra amata isola, impedendo sviluppo e turismo. Abbiamo la possibilità di ripartire con il nostro progetto politico. La rappresentatività deve essere congiunta a competenza, non mi manca considerata la mia professione di avvocato e l’esperienza come Assessore nella città metropolitana di Messina, ed alla conoscenza del territorio, sono ‘sicilianista’ convinta“.

Dafne Musolino, sostenuta da Cateno De Luca, è il frutto di una lungimirante progettualità politica ideata da Sicilia Vera e sostenuta dall’UDC. Al tavolo dei relatori si sono alternati: Gianluca Bruzzaniti consigliere comunale Caltanissetta UDC, Silvio Scichilone Coordinatore Provinciale UDC, Luigi Zagarrio coordinatore provinciale Sicilia Vera, Lorenzo Tricoli dirigente UDC, l’On. Vincenzo Figuccia e l’On. Decio Terrana UDC.

De Luca ha sottolineato: “Non ci fermiamo nell’impegno che spendiamo in questa campagna elettorale, forti e convinti del progetto che, in questa candidatura, vede il suo primo passo. Dobbiamo pensare alla Sicilia, al suo futuro, alle sue potenzialità. Non possiamo e non dobbiamo permettere che prosegua questo stato di cose. Serve un cambiamento netto, serve ribaltare la ‘vecchia’ politica. Il voto a Dafne Musolino è un voto per la Sicilia, per i siciliani, per iniziare a riconquistare la nostra dignità e per far crescere una nuova idea di politica”.