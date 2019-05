MUSSOMELI -Il corso di formazione per gli studenti delle classi 4a e 5a dell’Istituto di Scuola Superiore “Virgilio” desiderato dalla Preside Dott.ssa Calogera Genco e dal Vicepreside dell’ ‘I.P.S.A.S.R. Dott. Maurizio Palumbo, in collaborazione con l’Ufficio Intercomunale Agricoltura (U.I.A.) di Mussomeli diretto dal Dott. Giuseppe Calafiore, si è concluso in data 22 maggio e gli esami finali si sono svolti venerdì 24 maggio con grande successo del percorso formativo professionale svolto. Tutti gli studenti hanno superato brillantemente l’esame finale, composto da 25 domande a quiz multipli, sulle materie prescritte dal Piano d’Azione Nazionale (P.A.N,) e nella quasi totalità hanno raggiunto la meta di una votazione di 25/25. La commissione di esame, composta dai rappresentanti del Servizio Fitosanitario Regionale, Dott. Santoiemma, Dirigente dell’UO S7.04.04, dal Dott. Maurizio Sarto, dal Medico Dott. Giuseppe GrizzanTi, dell’ASP di Mussomeli e dal docente formatore Dott. Giuseppe Calafiore si è congratulata con tutti gli studenti ed i partecipanti esterni (10 utenti) dell’Istituto “Virgilio” e con il professore Di Salvo Ferdinando che ha partecipato al corso e all’esame finale. Su 43 esaminanti 43 hanno ottenuto quasi tutti i punteggi massimi. Al corso hanno partecipato studenti e agricoltori residenti nei comuni di Mussomeli, Campofranco, Sutera Villalba, Vallelunga Pratameno, San Giovanni Gemini, Cammarata, Montedoro, Mazzarino, Favara ecc La lezione sui rischi per la salute umana è stata svolta dal Dott. Giuseppe Belfiore medico dell’ ASP di Mussomeli. Molti studenti, infine, chiedevano informazioni per ottenere, conseguito il Diploma di Maturità, l’abilitazione all’attività di “Consulente alle aziende agricole” per i prodotti fitosanitari per combattere le varie avversità delle piante. Al termine delle operazioni di esami il professore Maurizio Palumbo ha fatto visitare ai membri della commissione e al personale dell’U.I.AS tutte le strutture per la trasformazione agro industriale, dei prodotti agricoli e zootecnici, dell’ istituto I.P.S.A.S.R. i quali sorpresi per la complessità delle attività svolte a favore della preparazione degli studenti si sono complimentati per la bellissima ed efficiente realtà dell’Istituto. La Preside Dott.ssa Calogera Genco, il professore Maurizio Palumbo e il professore Di Salvo Ferdinando (detto Nando) hanno espresso l’interesse a continuare la collaborazione tra l’Istituto e l’U.I.A. di Mussomeli per i prossimi anni, non appena gli studenti delle altre classi abbiano raggiunto la maggiore età prescritta dal P.A.N. per l’acquisizione del certificato per l’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.- Il prossimo corso di formazione, sempre a cura del dott. Giuseppe Calafiore, si svolgerà nel comune di Riesi, organizzato dall’ U.I.A. di Mazzarino nei giorni 28, 29, 30 e il 31 maggio sarà a cura del dott. Biagio Dimauro.