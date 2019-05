CALTANISSETTA – È stata inaugurata dal Sindaco Roberto Gambino il 21 maggio alle ore 18 la mostra fotografica dell’associazione culturale Fotonauti. “Differenti visioni di un unico mondo”, rimarrà aperta fino al 31 maggio al Centro Espositivo d’Arte Contemporanea dell’ex rifugio di Via Matteotti a Caltanissetta.

“Il titolo della mostra – dicono gli organizzatori – nasce dalla consapevolezza che, è vero che il mezzo espressivo che noi fotoamatori usiamo è unico, le immagini, che tutto quello che ritraiamo – persone, situazioni, natura – fa parte di questo unico mondo nel quale viviamo, però è altrettanto vero che ciascuno vede con il proprio occhio, non quello anatomico, ma quello mentale. Ci piace riportare a tal fine una frase tratta dal Talmud: “Noi non vediamo il mondo per quel che è, ma lo vediamo per quel che siamo». Orari di visita: dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.