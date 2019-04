GELA – Il gip di Gela ha accolto integralmente le richieste della procura convalidando il fermo e applicando la misura cautelare in carcere nei confronti dell’albanese Igland Bodinaku, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime ai danni della ex convivente di 27 anni. Il 28enne due giorni fa era stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per avere sfregiato al volto con un’arma da taglio la vittima nella notte del 6 aprile. Il giovane, con precedenti per maltrattamenti e lesioni, ex sorvegliato speciale, secondo la ricostruzione dei fatti, dopo avere atteso l’arrivo della vittima davanti alla sua abitazione, le si e’ avvicinato colpendola violentemente alla guancia sinistra con un’arma da taglio, procurandole una profonda ferita, per poi darsi alla fuga. Le ricerche si sono concluse presso il lungomare Federico II di Svezia. Alla vista degli agenti il ricercato ha tentato di fuggire verso la spiaggia ma e’ stato raggiunto e condotto in commissariato.