Riepilogo misure relative al traffico ed alla sicurezza predisposte in occasione dei riti della Settimana Santa, in programma il 18, il 19 ed il 20 aprile 2019. Percorsi consigliati per gli spostamenti ed aree indicative per la sosta.

In occasione della manifestazione in oggetto si rende necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare di un’area molto ampia della rete viaria urbana del centro cittadino. Ciò anche in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security in conformità al documento di valutazione dei rischi ed ai modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali. Le misure specifiche di regolamentazione del traffico, saranno applicate, progressivamente, sin dal giorno 18 aprile 2019 (Giovedì Santo) con il divieto di sosta in tutta la Piazza Umberto I e la chiusura al transito veicolare di Via Palermo dalle ore 19,00 fino alle ore 24,00; il giorno 19/04/2019 (Venerdì Santo) il divieto di sosta in Piazza Umberto I varrà dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00, inoltre il divieto di sosta varrà anche in Via Palermo nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I e l’incrocio con il Viale Peppe Sorce; sempre il giorno 19/04/2019 la Via Palermo verrà chiusa al normale transito veicolare a partire dalle ore 15,00 e fino alla deposizione di Cristo dal Calvario. Si ribadisce che la chiusura integrale della Piazza Umberto I e della Via Palermo è prevista per i giorni 18, 19 e 20 come da segnaletica ivi collocata. Nei giorni precedenti la Piazza Umberto I sarà transitabile pur non potendosi escludere la possibilità di rallentamenti e incolonnamenti ovvero interdizioni temporanee alla circolazione veicolare dovendo consentire l’allestimento della scala di accesso al calvario che impegna parte della carreggiata di via Palermo. Si informa, inoltre, che come ormai da procedura consolidata al servizio di sicurezza parteciperanno rappresentanti o delegati delle confraternite con mezzi propri che saranno resi visibili da apposita cartellonistica. Tanto, si informa la cittadinanza, e si confida una fattiva collaborazione. Il Comandante della P.M. Il Sindaco F.to Comm. Attilio Frangiamore F.to Giuseppe Sebastiano Catania

COPIA ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Istituzione divieti di sosta temporanei e chiusura al transito veicolare in alcune vie dell’abitato in occasione della ricorrenza della Settimana Santa. Anno 2019.

IL SINDACO PREMESSO

che con comunicazione del 27/03/2019, assunta in questo protocollo in pari data al n° 5964, il Sac. Genco Pietro, nella qualità di Arciprete e Parroco della Chiesa Madre di Mussomeli, e a nome dei Comando dei Carabinieri di Mussomeli ed al Comando Polizia Municipale, il calendario delle manifestazioni religiose che si terranno in occasione dello svolgimento della Settimana Santa (dal 18 al 21 aprile c.a.);

CONSIDERATO che nella serata del giovedì, nella giornata del venerdì e nella serata della domenica della Settimana Santa diverse Piazze e Vie e più precisamente Piazza Umberto I° – Piazzale Madrice – Piazza E. Sorce – Piazza Roma – Piazza Manfredi Chiaramonte – Piazza del Popolo – Piazzale Concordato – Piazza S. M. di Gesù – Via Palermo – Via Caltanissetta – Via Andrea Chiaramonte – Via Scalea – Via Santa Maria del Monte, saranno interessate dal passaggio dei simulacri per la tradizionale visita alle Chiese, dalla processione dell’Addolorata, dalla manifestazione relativa alla Crocifissione del Cristo e dalla tradizionale Giunta di Pasqua; RITENUTO che per consentire l’espletamento di tali manifestazioni occorre procedere alla chiusura di alcune vie e istituire il divieto di sosta temporaneo nelle Piazze e nelle vie interessate; VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L. vo 30/4/1992, n° 285; VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;

TUTTO ciò premesso;

O R D I N A

1) la chiusura al transito veicolare della Via Palermo, tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, come segue: – giovedì 18 aprile 2019, dalle ore 20,00 alle ore 24,00; – venerdì 19 aprile 2019, dalle ore 11,00 alle ore 13,00; – venerdì 19 aprile 2019, dalle ore 15,30 alle ore 22,00; – domenica 21 aprile 2019, dalle ore 18,00 alle ore 22,00.

2) l’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I°, Via Palermo (su ambo i lati del tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e la Piazzetta Siracusa), Via Caltanissetta (tratto antistante bar Di Pasquale), Via Scalea, Piazza E. Sorce, Via Santa Maria del Monte, Piazza Roma, Via A. Chiaramonte, Piazzale Madrice, Piazza M. Chiaramonte, Piazzale Concordato, Piazza del Popolo e Piazza S.M. di Gesù come segue: – dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giovedì 18 aprile 2019; – dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del venerdì 19 aprile 2019; – dalle ore 18,00 alle ore 22,00 della domenica 21 aprile 2019.

3) La chiusura temporanea delle vie e delle piazze interessate dal passaggio dei simulacri.

4) Consentire l’accesso agli abitanti del tratto di Via Palermo che dispongono di garage con regolare passo carrabile.

5) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Scalea per permettere il passaggio agli abitanti delle Vie Barcellona, Catania e quelle ad esse circostanti.

6) Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le condizioni, potrà derogare agli orari previsti o non procedere alla chiusura al transito veicolare di cui ai punti 1) e 3). Che sia apposta la conseguente segnaletica.

La Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA