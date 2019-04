Nel girone F di Seconda Categoria l’Atletico Gorgonia Delia (nella foto) ha battuto 2-1 nei play off promozione l’Acquaviva. Un match molto emozionante ed inteso sbloccato dopo 8 minuti da Rosario Genova. L’Acquaviva di Giuseppe Paduano, tuttavia, non ha mollato riuscendo a pervenire al pareggio a due minuti dalla fine con Falletta. Nei supplementari, al 106’ gol del definitivo 2-1 ad opera di Luca Genova. A questo punto, con la vittoria ottenuta contro l’Acquaviva, l’Atletico Gorgonia ha conquistato il diritto a sfidare l’Alessandria della Rocca che ha battuto 3-2 il Sant’Anna Enna. Il match, per la migliore classifica dei deliani, si svolgerà allo stadio comunale “Carvello” di Delia.