SAN CATALDO. “L’urtimi uri di Cristu”, il capolavoro indiscusso di Bernardino Giuliana (nella foto), tornerà sulle scene il prossimo 13 Aprile grazie alla compagnia teatrale “Genitori In scena “. Il capolavoro del celebre poeta sancataldese sarà in scena in una nuova versione inedita che, rispettando il testo tradizionale, avrà una nuova e surreale regia, che attinge non solo alla tradizione ma anche alle note di musica e quadri plastici, che, esaltando il testo, lo renderanno vivo. La scenografia sarà quella della Chiesa di Cristo Re a San Cataldo. La compagnia teatrale “Genitori in scena” nasce un anno fa, all’interno del Circolo Didattico “De Amicis” di San Cataldo ed è composta proprio da genitori degli alunni che hanno scelto di condividere uno spazio di dialogo e crescita, all’interno della scuola, proprio grazie al teatro; progetto portato avanti grazie alla volontà della Dirigente, dott.ssa Rosanna D’Orsi, e del vicario Gero Valenti. La regia è di Francesco Daniele Miceli, con la collaborazione delle insegnanti Daniela Lombardo e Colomba Amico. L’ingresso è gratuito e l’inizio è previsto per le 19.30.