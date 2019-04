SAN CATALDO. S’è conclusa in Chiesa Madre la Masterclass di secondo livello per la tecnica vocale ed espressiva del corista, con il metodo reticolare non idiomatico, del maestro Enzo Marino. Due giorni intensi di lavoro per un’iniziativa che rientra nella programmazione delle attività per il 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione) della Chiesa Madre di San Cataldo. Quello appena concluso è il secondo appuntamento dopo quello di giugno dello scorso anno. Il maestro Enzo Marino era accompagnato dal Presidente dell’Associazione “Regina Pacis”, Maria Antonietta Africano e da Biagio Tuco. Hanno partecipato 43 coristi provenienti da San Cataldo e Caltanissetta (nella foto). Una due giorni intensa, piacevole e ricca di spunti per migliorare il canto sacro e liturgico.