SAN CATALDO. In Chiesa Madre è iniziato il percorso di catechesi post-battesimale, rivolto ai papà e alle mamme con bambini dai 0 ai 6 anni di età (nella foto). Il Rito del Battesimo sottolinea ripetutamente come i genitori siano i primi testimoni e i primi educatori nella fede dei loro figli. Un compito importantissimo e delicatissimo, che lascerà nei bambini un segno incancellabile per tutta la vita. In una società sempre più complessa e problematica, i genitori hanno bisogno di ricevere supporto in questa loro missione e di uscire dall’isolamento in cui si trovano, loro malgrado, a causa dei ritmi frenetici che la vita familiare impone oggi. Gli incontri del percorso post-battesimale offrono un’occasione preziosa per informarsi e per formarsi, per riflettere e condividere insieme, per superare incertezze e ricevere conferme, per crescere come papà e mamme consapevoli e sereni. Il primo incontro è stato animato dalle prof.sse Grazia Pilato e Irene Scancarello. Mettendo al servizio dei partecipanti la loro ormai lunga esperienza di lavoro con i piccoli, hanno accompagnato i genitori in un cammino di scoperta del mondo spirituale del bambino. Un mondo ricco, profondo e affascinante, ma spesso nascosto e incompreso. È stata un’esperienza semplice, ma assolutamente positiva che ha lasciato entusiasti tutti i presenti. Gli incontri si terranno con una frequenza e una durata adeguata ai ritmi e alle esigenze familiari, offrendo anche un servizio di baby-sitter.