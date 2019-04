CALTANISSETTA – Non è il sei al Superenalotto, ma la sesta vittoria consecutiva nella seconda fase del campionato di serie C, regala uguale felicità alla Nissa Rugby. Il quindici di Caltanissetta, sul manto erboso amico del “M. Tomaselli” ha superato per 36 a 8 il Cus Catania. La vittoria certifica il secondo posto in graduatoria per la Nissa Rugby, la promozione nella categoria superiore e la possibilità, domenica 14 aprile nell’ultima giornata in programma a Caltanissetta contro la capolista Rugby Palermo, di chiudere la stagione al primo posto.

Numerosa e calorosa la cornice di pubblico che ha sostenuto gli atleti del presidente Giuseppe Lo Celso. Una gara non giocata al meglio dai nisseni, valutazione sulla quale si è anche espresso l’allenatore Andrea Lo Celso, al termine del match: “Ad onor del vero non sono soddisfatto dell’atteggiamento dei miei ragazzi. Usciamo vincitori della partita ma con un rosso e due infortunati che di certo influiranno per il big match di domenica prossima. Per essere vincenti non basta solamente segnare mete ma, bisogna farlo anche mettendoci testa e concentrazione. Complimenti agli avversari che fino alla fine ci hanno messo in difficoltà fino a marcare una meta. Sulla carta era una partita ampiamente alla nostra portata ma anche per demerito nostro l’abbiamo resa ostica e complicata. Abbiamo rischiato non di perdere, ma di farci male e con l’indisciplina di essere puniti (cosa che è accaduta). In ogni caso incassiamo l’ennesima vittoria davanti ad un gran bel pubblico di famiglie e bambini; giocare alle 15,30 e con questo bel sole è stato da stimolo ai tanti sostenitori, ai quali ho chiesto di sostenerci anche domenica prossima per lo scontro diretto con la prima in classifica. Come ho detto la volta scorsa, abbiamo ottenuto la promozione alla categoria superiore ma, vorremmo mettere la ciliegina sulla torta su questo campionato e vincere lo scontro diretto per arrivare prima in classifica. Giocheremo in casa nostra contro il Palermo che ha solamente due punti in più di noi. Possiamo farcela ed io credo fortemente nei miei ragazzi. Forza Nissa!”.

Formazione: 1 Cammarata, 2 Curto, 3 Bruno, 4 Messina, 5 Messana V. 6 Lipani, 7 Palermo, 8 Emma, 9 Tirrito, 10 Di Maura, 11 Calì J., 12 Rinaldi (k), 13 Tabacco, 14 Messana D., 15 Giunta. A disposizione: 16 Angelini, 17 Palumbo, 18 Ilardo, 19 Tringali, 20 Letizia, 21 Scarlata

Marcatori: p.t., 2’ m. Emma (7 a 0), 16′ m. Emma (14 a 0), 38′ m. Emma (19 a 0); s.t., 12′ m. Palermo (24 a 0), 20′ m. Cus (24 a 5), 30′ m. Di Maura (29-5), p. Cus (29-8), 38’ m. Tabacco (36 a 8).

Campionato regionale Serie C – II Fase. Settima giornata – 07/04/2019

Briganti Librino CT – Amatori Catania 25 – 14

Rugby Palermo – Syrako Rugby 62 – 3

Nissa Rugby – CUS Catania 36 – 8

Ha riposato: Vittoria Rugby

CLASSIFICA

Rugby Palermo 25

Nissa Rugby 23

Syrako Rugby* 11

Briganti Librino CT 11

Amatori Catania 9

CUS Catania 5

Vittoria Rugby 0

*Una partita in meno

Prossimo turno (ottava giornata) – 14/04/2019

CUS Catania – Briganti Librino CT

Syrako Rugby – Vittoria Rugby

Nissa Rugby – Rugby Palermo Riposa: Amatori Catania