CALTANISSETTA – Settemila piantine per abbellire tutto il centro storico destinato – da domani – a diventare scenario naturale dei riti pasquali nisseni. Le ha acquistate il Comune con un spesa di diecimila euro per rendere accoglienti i due corsi principali e piazza Garibaldi (e strade limitrofe) per dare così un segnare preciso ai forestieri (pochi o tanti non importa) che verranno in città per assistere alle processioni tutte belle e tutte diverse una dall’altra.

È vigilia piena della Settimana santa e come sempre si comincia a respirare l’aria dei grandi eventi. C’è stata la corsa contro il tempo per aggiustare e riaprire due strade (via XX Settembre e la salita di corso Umberto antistante la biblioteca) interessate dai tragitti processionali ma, soprattutto, sono stati mobilitati uomini e mezzi della Dusty per ripulire da cima a fondo la città.

“Era mia intenzione – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Tumminelli – collocare le piantine già lo scorso anno. Mi era insediato da appena tre mesi e non è stato possibile farlo. Quest’anno con notevoli sforzi sono riuscito a fare inserire le spesa di diecimila euro nel bilancio di previsione per l’acquisto delle settemila piantine la cui collocazione darà un bel colpo d’occhio a tutto il centro storico”. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)