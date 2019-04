Continua l’attenzione di Roberto Gambino, Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, verso i problemi della città e, soprattutto, dei suoi cittadini.

“In questi giorni ho incontrato diverse associazioni che si occupano del supporto psicologico e fisico dei soggetti fragili – ha spiegato Gambino -. Per me è prioritario ascoltare le loro esigenze e le loro proposte. Non possiamo più tollerare uno scippo di servizi come quello del Trauma Center del Sant’Elia, non possiamo più abbandonare al loro destino le donne vittime di violenza né chi è caduto nel baratro di una dipendenza e desidera uscirne. Bisogna lavorare per restituire dignità e serenità a tutti”.

Roberto Gambino ha ribadito che tutti questi incontri sono propedeutici per poter formulare un progetto di sviluppo efficace ed efficiente. “Io sono un architetto e, nella vita, mi piace impegnarmi per realizzare progetti che siano belli da vedere e funzionali da utilizzare. Per ottenere questo obiettivo è necessario ascoltare i bisogni concreti e le aspirazioni che si desidera raggiungere in futuro. Io non vado alla ricerca di voti ma di proposte e di idee per poter migliorare Caltanissetta”.

A tal proposito il candidato Sindaco ha inserito tra i suoi appuntamenti in agenda i anche un incontro con i giovani della scuola media Giovanni Verga. “Gli studenti mi hanno mostrato il video che hanno realizzato in questi giorni intitolato <<Ama Caltanissetta>>. Per una volta noi adulti siamo rimasti in silenzio e loro ci hanno raccontato la bellezza della nostra città mostrandoci una direttrice verso la quale andare. Tutte riflessioni che ci torneranno utili quando andremo a governare questa città”.

Il Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle ha ribadito che il programma elettorale, che sarà presentato sabato alle ore 10.30 alla biblioteca Scarabelli, è un progetto di base che, però, potrà essere ulteriormente implementato, potenziato e rettificato per adattarlo ai bisogni reali della popolazione. “Tutti devono sentirsi coinvolti in questo progetto di sviluppo cittadino perché ciascuno di noi, investendo risorse ed energie nel territorio, ogni giorno conferma di aver <<Scelto Caltanissetta>>, proprio come me”.

Nella foto: i giovani dell’istituto Verga durante la realizzazione del videoclip “Ama Caltanissetta”