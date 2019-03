PALERMO – “La scomparsa di Pino Caruso rappresenta un grave lutto per la Sicilia e per il mondo della cultura italiano. La sua comicita’ e’ stata al tempo stesso denuncia sociale implacabile, senza cortigianeria e senza sconti a nessuno”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, riguardo alla morte dell’artista palermitano. “Caruso – continua – ha saputo interpretare il sentimento a volte ambiguo e contraddittorio che ispira la quotidianita’ del siciliano. A nome personale, del governo regionale e dell’intera comunita’ siciliana esprimo il piu’ sincero cordoglio”.