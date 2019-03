MUSSOMELI – A partire dal 10 marzo 2019 alla stazione di Villalba fermerà, nelle giornate di domenica, il treno 3810 con partenza da Villalba alle ore 18.40 e arrivo ad Enna alle ore 19.24. Ne ha dato notizia il sindaco Catania.”Questa fermata (precedentemente non esistente) è stata aggiunta da Ferrovie dello Stato a seguito di specifica richiesta da me presentata, unitamente agli altri comuni del Vallone, e con il supporto prezioso di Antonio Lupo. Ciò si è ritenuto opportuno in virtù delle segnalazioni di molte famiglie aventi i propri figli che frequentano l’università Kore di Enna. La fermata di domenica consentirà, infatti, ai ragazzi di avere un ulteriore alternativa per raggiungere l’università di Enna”.