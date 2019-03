L’ Asd Acquaviva torna con un punto dalla trasferta di Marianopoli. Rossoblu che hanno provato fino alla fine a conquistare i tre punti che avrebbero sicuramente meritato per quanto visto in campo oggi (ieri per chi legge ndr). Mister Paduano che ha mandato i suoi in campo con un inedito schema ad albero di Natale di Ancelottiana memoria: Puntrello tra i pali, difesa a 4 con D’Amico, Caruso, Mantio, Aratore; in mezzo al campo Migliore, Pellitteri, Orlando G.; Petrone – Orlando M. dietro l’unica punta Falletta. Gioca meglio l’Acquaviva, con un giro palla ben fatto nel tentativo di trovare spazi tra le maglie dei padroni di casa che si affidano a lanci lunghi per la punta Baldi. Da segnalare nella prima frazione 2 nitide occasioni di marca rossoblu: la gran botta da fuori di Falletta messa in angolo da Bellavia e l’imbucata di Pellitteri per Orlando G. su cui si fa trovare ancora pronto l’estremo difensore di casa. Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con i rossoblu sempre in possesso della sfera. Sono però i locali a sbloccare la sfida: punizione dalla trequarti che sorprende la difesa ospite e Viscuso riesce ad insaccare nonostante l’estremo tentativo di un difesore ospite. Vantaggio che dura poco: lancio lungo dalle retrovie respinto sui piedi di Aratore che calcia debolmente verso la porta, sembrerebbe una parata facile per Bellavia che invece si fa sorprende dal rimbalzo permettendo all’Acquaviva di pervenire al pareggio. Da questo momento ci sarà solo una squadra in campo. Acquaviva, che nel tentativo di portare a casa i 3 punti, riuscirà a creare tantissime occasioni da goal, da segnalare su tutte un tiro ad incrociare di Sorce che uscirà di un soffio e la girata di testa di Falletta che avrà la stessa sorte. Al triplice fischio saranno i padroni di casa a festeggiare per un punto che li avvicina alla salvezza. Per Mantio e compagni, visti anche i risultati degli altri campi e per quello che hanno messo in campo oggi, si tratta di 2 punti persi. Appuntamento a domenica per un altro importante scontro diretto: al comunale di Acquaviva arriverà la Sommatinese che adesso occupa il 5 posto a discapito proprio dei rossoblu. I ragazzi di mister Paduano dovranno rimettere in campo quanto visto oggi se vorranno riscattare gli ultimi risultati negativi.

ASD MARIANOPOLI: Bellavia V., Romano, Arnone, Belliavia S. (83 Vullo), Fiorella, Accurso, Viscuso (87 Patti), Baldi, Salvaggio (67 Fasciana), Baudo (46 Fasciana), Nocera. A Disp.: Bruno, Montagna, Nocera. All.: Brigida

ASD ACQUAVIVA: Puntrello, D’Amico (84 Favata), Aratore, Caruso, Mantio, Migliore (65 Sorce), Pellitteri (52 Giuliano), Orlando G., Falletta, Petrone, Orlando M. (73 Mingoia). A disp.: Alongi, Pavone, Gargiulo, Alessi. All.: Paduano Arbitro: Agostino Milioto sezione di Agrigento