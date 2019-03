In Seconda categoria, nel girone F, vittorie per Sommatinese e Atletico Gorgonia; perde l’Accademia Mazzarinese e pareggiano 1-1 Marianopoli ed Acquaviva. In particolare, la Sommatinese s’è imposto con un secco 2-0 finale a spese degli ennesi del Sant’Anna. In gol sono andati Amdouni e Lauricella . L’Atletico Gorgonia ha invece vinto 3-0 con la Polisportiva Riesi con reti di Jallow doppietta di Rosario Genova. Sconfitta casalinga, infine per l’Accademia Mazzarinese che ha perso 0-1 in casa contro il Muxar. In classifica, con l’Atletico Favara promosso con 44 punti in Prima categoria, l’Atletico Gorgonia ha agganciato al secondo posto in classifica L’Alessandria della Rocca con 32 punti, mentre il Sant’Anna Enna è a quota 31, la Sommatinese a 28, l’Acquaviva a 27, il Riesi a 23 punti, il Marianopoli a 14 e l’Accademia Mazzarinese ultima con 8 punti.