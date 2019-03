SAN CATALDO. Dopo la visita al Campidoglio a Roma dove ha incontrato l’assessore comunale Castiglione, anche una visita ufficiale al Senato della Repubblica Italiana per Vincenzo Siracusa, presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna. Nell’occasione ha presentato la prima medaglia commemorativa del Quartiere al consigliere generale per gli affari Istituzionali del Presidente del Senato, dott. Claudio Maria Galoppi (NELLA FOTO). <Ho sottolineato- ha spiegato – durante l’incontro la mia gratitudine per l’affetto che hanno dimostrato per il mio primo anno di operato. Così da permettere che presentassimo come Quartiere la Medaglia commemorativa, nel Palazzo della seconda carica dello Stato>. In occasione della visita è stato anche siglato un protocollo d’intesa con il Senato della Repubblica. <Da oggi Pizzo Carano Sant’Anna potrà contare sulla vicinanza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati; che ha espresso il desiderio di una prossima visita nel Quartiere che mi onoro di rappresentare>.