SAN CATALDO. Si svolge oggi, domenica 24 Marzo dalle ore 10 alle 13 un banchetto del M5S sancataldese in Corso Vittorio Emanuele, davanti l’ Unicredit. Da ormai 6 anni il M5S San Cataldo organizza ogni domenica il gazebo informativo per incontrare la cittadinanza e confrontarsi con essa sulle attività svolte dal gruppo locale. Oggi, pertanto, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno in prima linea proprio il M5S, per i cittadini sarà l’occasione per incontrare e conoscere la candidata sindaco Bernadette Arcarese ed i candidati al Consiglio Comunale. Parteciperà anche il deputato Dedalo Pignatone, portavoce alla Camera dei Deputati