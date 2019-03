SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa è stato in visita ufficiale al Campidoglio a Roma dove è stato ricevuto da parte dell’assessore Rosalba Castiglione (nella foto). Nel corso dell’incontro, alquanto cordiale e condiviso, Vincenzo Siracusa ha insistito sull’importanza delle periferie. <L’impegno – ha ribadito – è di riportare le varie realtà al centro della città; in particolare, ho evidenziato che, per far ciò, serve un importante piano di sviluppo economico e sociale per le periferie; ci vorranno anni ma sono fiducioso>. A conclusione della visita c’è stata la stretta di mano tra l’assessore della Giunta capitolina e il presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna che ha sancito e suggellato l’amicizia tra L’amministrazione capitolina e il Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo.