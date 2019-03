SAN CATALDO. Il Club Alfa Romeo Centro Sicilia “Ugo Sivocci” con il patrocino del Comune ha organizzato il 1° Raduno dei veicoli Alfa Romeo. l’atteso evento, destinato ad attirare a San Cataldo i tantissimi appassionati del biscione, si terrà il prossimo 7 Aprile. In quella occasione sarà possibile ammirare tantissimi esemplari di Alfa Romeo, alcuni dei quali da collezione, per la gioia dei tanti amanti di questo marchio che ha scritto pagine indimenticabile nella storia dell’automobilismo. Per altro, in vista dell’evento, l’amministrazione comunale, tramite la Polizia municipale, ha messo a punto le direttive per regolare il traffico. In precedenza, l’arch. Fernando Barbieri, nella qualità di presidente del Club Alfa Romeo Centro Sicilia “Ugo Sivocci ”, aveva presentato istanza per lo svolgimento della manifestazione. La Polizia municipale per il prossimo 7 aprile ha disposto che dalle 8 alle 14 il divieto di sosta ambo i lati con rimozione (con esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione), in Piazza Papa Giovanni XXIII e Via M.llo Sardo.