SAN CATALDO. Da domani, mercoledì 6 marzo, cambia l’orario della santa messa festiva e feriale pomeridiana all’interno della Chiesa Madre. A renderlo noto è stato lo stesso arciprete don Biagfio Biancheri. La santa messa delle ore 17,00 verrà posticipata alle ore 18.00. Entra in funzione, come ormai da tradizione, l’orario estivo. Per il momento resta invariato l’orario della Santa Messa festiva e feriale a Sant’Antonio Abate (al Carmelo): Domenica ore 9.30 e il venerdì ore 16.15. Al Collegio di Maria (entrando da Piazza Madrice), rimane invariato l’orario della Santa Messa feriale settimanale (dal lunedì al sabato) alle ore 8.00.