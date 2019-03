SAN CATALDO. E’ stato convocato dalla presidente del consiglio Roberta Naro (nella foto), in seduta straordinaria e urgente per domani, 28 marzo, il consiglio comunale. La massima assise civica è stata convocata in prima seduta alle 9,30 presso l’aula Consiliare del Comune per trattare i seguenti punti posti all’Ordine del giorno:

1Approvazione dei motivi d’urgenza della convocazione in seduta straordinaria ed urgente

2. Approvazione regolamento definizione agevolata contenzioso tributario

3 Illustrazione fine mandato Sindaco Dott. Giampiero Modaffari.

4 Approvazione piano economico finanziario del servizio igiene ambientale 2019

5 Mozione per l’adesione alla rete dei comuni italiani contro la vendita delle bombe e armi nella guerra Yemen.