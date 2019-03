SAN CATALDO. Nel corso dell’ultima seduta consiliare, tra i punti oggetto del dibattito in aula c’è stato quello relativo alla variazione dell’esercizio provvisorio 2019 per i lavori riguardanti il contratto di quartiere e la riqualificazione di Santa Fara. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con una manovra di 665 mila euro che consentirà di pagare le spettanze alla ditta Cpc di Maletto che ha fin qui effettuato i lavori. Approvato a maggioranza anche il punto relativo alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016. Infine, il punto riguardante il regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni è stato rinviato su proposta dello stesso consigliere di maggioranza Alberto Di Vita che lo aveva in precedenza proposto per l’esame in consiglio comunale. Il rinvio è stato dettato dai rilievi della minoranza consiliare secondo cui non sarebbero stati richiesti alle commissioni consiliari permanenti i pareri di competenza.