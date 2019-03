CALTANISSETTA – Giro di vite per chi ostina ancora a non rispettare le ordinanze in materia di conferimento di rifiuti e e degli orari di riferimento. I controlli della polizia municipale anche con il supporto di apparecchiature sofisticate stanno producendo una raffica di multe i danni di cittadini i quali, ritenendosi al riparo da occhi indiscreti, gettano fuori dai cassonetti e in orari non consentiti sacchetti di spazzatura senza rispettare la differenziata.

E’ una lotta senza quartiere e la polizia municipale può contare prevalentemente sull’apporto delle fotocamere piazzate in punti strategici della periferia che si stanno rivelando utilissime per scoprire chi trasforma strade pubbliche in grandi immondezzai E stanno fioccando le multe.

La polizia municipale ieri ha notificato altri verbali a carico di altrettante persone immortalate dalle apparecchiature mentre gettavano rifiuti fuori dai contenitori.(di Stefano Gallo, fonte gds.it)