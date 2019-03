RESUTTANO Intensa attività pastorale per l’arciprete don Ignazio Carruba e la sua comunità in questo mese di marzo appena iniziato. Le Quarantore si sono svolte nella chiesa di San Paolo, nella chiesa Madre e , ed oggi lunedì, e martedì si concluderanno nella chiesa delle Anime Sante. Il 7 marzo si svolgerà, sempre nella Chiesa Madre, la lectio per le famiglie dove sarà presente il vescovo mons. Mario Russotto, come anche il 21 marzo per la lectio giovani; tutto questo in preparazione dell’Igf che si terrà a Resuttano il 26 maggio. Il 10 marzo, poi, si svolgerà, come da ormai più di un quarto di secolo, la festa che vedrà protagoniste tutte le famiglie ma in particolar modo quelle che quest’anno festeggeranno 25-50-60, e quest’anno, addirittura 70 anni di matrimonio. Il 17 marzo è prevista, come da qualche anno, la tavolata di San Giuseppe “I VIRGINI”: una tradizione che la comunità resuttanese non vuole perdere. Il 19 marzo svolgerà la festa di San Giuseppe, protettore di Resuttano