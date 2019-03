Nel girone A del campionato di Promozione, niente da fare per il Vallelunga che ha perso 5-0 contro il Salemi. Una sconfitta netta e senza tante attenuanti per un Vallelunga che, nel secondo tempo, nulla ha potuto contro i padroni di casa trapanesi. In effetti, i nisseni avevano chiuso il primo tempo sullo 0-0 e nulla lasciava preventivare un simile duro risultato finale. La squadra nissena ha subito le reti di Genesio, Armata, Rustico, Li Causi e Lombardo per una cinquina che ha confermato il valore del Salemi contro un Vallelunga ormai salvo. La squadra di Colaianni, infatti ha 37 punti in classifica frutto di 12 vittorie, un pari e 14 sconfitte.