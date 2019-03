La chiusura al transito di un ponticello continua a creare enormi disagi a centinaia di nisseni costretti da mesi a giri tortuosi per raggiungere o uscire dalle abitazioni. Il ponticello in questione è quello di Serra dei Ladroni lungo quasi dieci metri lungo la provincia 123 chiuso dalla ex Provincia (ora libero consorzio comunale) in agosto qualche giorno dopo la tragedia di Genova ufficialmente per problemi di staticità.

E quello che molti temevano puntualmente è accaduto quando gli operatori del 118 sono stati bloccati dalla transenne per raggiungere l’abitazione della persona da soccorrere, hanno percorso quasi 700 metri ma alla fine hanno chiesto rinforzi facendo arrivare un’altra ambulanza da San Cataldo per completare l’intervento. La persona colta da malore è stata condotta in ospedale e visitata. Niente di grave. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)