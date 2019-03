MUSSOMELI – Questo il comunicato stampa del sindaco Giuseppe Catania: “Finalmente questa vicenda relativa al montaggio del ponte Bailey volge al termine. Abbiamo la comunicazione ufficiale da parte del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta che il genio militare martedi 19 marzo prossimo inizierà i lavori di montaggio del ponte Bailey utile a ripristinare la viabilità della S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta. Ritengo tuttavia che sia utile mettere in evidenza come questa vicenda del montaggio del ponte sia assolutamente emblematica della situazione di grande farraginosità del sistema burocratico nazionale ed in particolare del sistema burocratico siciliano. Un lavoro che poteva essere realizzato in poche settimane ha dovuto attendere ben 6 mesi per essere avviato a causa dei lacci e lacciuoli della burocrazia. In tutto questo periodo, come amministrazione comunale di Mussomeli abbiamo lavorato in modo costante ed incessante e molto spesso sotto traccia, senza comunicati e articoli per far si che gli enti competenti (il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta nella sua qualità di proprietario della strada provinciale SP 38) ed il genio militare trovassero la quadra per avviare finalmente i lavori. Pressione costante e continua che è stata da me personalmente e dall’intera amministrazione esercitata attraverso continue lettere a tutte le istituzioni competenti (Regione, Provincia, Prefettura), attraverso tavoli di lavoro presso la prefettura e la provincia, attraverso il coinvolgimento di tutte le Istituzioni e dei parlamentari regionali e nazionali, attraverso un lavoro sinergico e costante con il comitato per la viabilità negata del vallone e per ultimo attraverso la minaccia, da parte mia, dell’avvio dello sciopero della fame se non si fosse sbloccato nulla entro questa settimana. Finalmente dicevo abbiamo la data ufficiale di avvio dei lavori di montaggio del ponte Bailey: martedi 18 Marzo che consentirà di portare a complimento i lavori di ripristino. Il Sindaco Giuseppe Catania”