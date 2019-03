MARIANOPOLI – Dall’ing. Calogero Casucci abbiamo ricevuto e pubblichiamo una sua lettera inviata al sindaco e al consiglio comunale : “Egr. Sig. Sindaco del Comune di Marianopoli, le scrivo in qualità di rappresentante cittadino del gruppo politico “Forza Italia Marianopoli” e principalmente in qualità di cittadino del Comune di Marianopoli. L’oggetto di questa mia lettera è la richiesta di informazioni inerenti l’acquisto del “quasi nuovo” e più “efficiente” scuolabus che avrebbe dovuto sostituire quello attualmente in uso e come da Lei affermato “pieno di acciacchi”. Nella sua relazione annuale, lei afferma che grazie ad una sinergia nata tra l’Amministrazione Comunale, l’istituto di Credito UNICREDIT e l’Associazione Misericordia di Marianopoli, è stato possibile partecipare ad un finanziamento da parte di UNICREDIT che ha permesso l’acquisto del sopraindicato scuolabus. Afferma ancora che l’80% del contributo è stato erogato da UNICREDIT ed il 20% da Lei stesso, e che l’operazione è stata coordinata e gestita dalla Misericordia di Marianopoli che di fatto ha ricevuto il finanziamento per l’acquisto. Fin qui tutto bene, tranne il fatto, ahimè inspiegabile, che dopo quasi un anno del “quasi nuovo a costo zero” scuolabus non si hanno più notizie, e a circolare per le vie della città è sempre il vecchio scuolabus, come dice Lei, pieno di “acciacchi”, e a mio modesto parere privo degli adeguati requisiti di sicurezza. Con la presente lettera, non si vuole assolutamente montare nessuna polemica, ma si vuole lecitamente chiedere che fine abbia fatto il “quasi nuovo a costo zero” scuolabus tanto menzionato da Lei e dall’Amministrazione Comunale, quando avremmo il piacere di vederlo circolare per le strade della nostra città, e l’importo del finanziamento erogato dall’Istituto di Credito UNICREDIT. Resto in attesa di un suo gradito riscontro, e porgo distinti saluti. Ing. Calogero Casucci”