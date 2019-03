CALTANISSETTA – Basole ballerine o spezzate e caditoie rumorose. Corso Vittorio Emanuele la strada più importante del centro storico di Caltanissetta continua a pagare incredibilmente lo scotto di una ripavimentazione risalente al 2014.

Un intervento, ieri come ora, che ha fatto ammattire residenti e commercianti. La strada adesso dovrà essere nuovamente chiusa e questo avverrà a partire dalla prossima settimana.

“La chiuderemo a spezzoni” sostiene l’assessore ai Lavori Pubblici costretto a fare intervenire frequentemente gli ultimi anni gli operai per rimettere in sesto (o sostituire) basole e caditoie. “Si avvicina la Settimana santa – ha dichiarato l’esponente della giunta Ruvolo – e non vogliamo presentarci alla grande folla con il corso ridotto in queste condizioni. Le basole da sostituire o da riposizionare sono quasi trenta”. Corso Vittorio Emanuele come ha anticipato l’assessore Tumminelli sarà chiuso a spezzoni: il primo da via Crispi a via Berengario Gaetani, il secondo da via Gaetani a piazza Garibaldi. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)