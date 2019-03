GELA – Trafugati dalla Cosiam – l’azienda appartenente a Rocco ‘Riccardo’ Greco, l’imprenditore di Gela di 58 anni, suicidatosi mercoledi’ scorso – attrezzi da lavoro, utensili meccanici ed elettrici per 30 mila euro. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza del personale per i giorni di lutto. Gli attrezzi erano nel deposito dell’azienda, in via Butera. Greco si sarebbe ucciso perche’, pur avendo denunciato i suoi estorsori, si e’ visto successivamente cancellare dalla white list della prefettura con la conseguente esclusione da ogni gara d’appalto. In due mesi, gli sono stati revocati 25 appalti ed e’ stato costretto a licenziare 50 dipendenti.