CALTANISSETTA – Conquistata la promozione in serie B, l’imbattuta Pro Nissa continua a “passeggiare” nel girone A del campionato regionale di serie C1 di Futsal: 21 vittorie, 1 pareggio. miglior attacco con 118 reti, miglior difesa con 31 gol al passivo, e biglietto per la categoria superiore già staccato con 5 turni di anticipo. Sabato è toccato al Villaurea “subire” la dura legge del PalaMilan a Caltanissetta: nisseni vittoriosi per 10 a 3.

Festival del gol. Al 3’ rete Borges sotto porta su conclusione dalla sinistra di Mosca. Il portiere di casa Avanzato evita il pareggio degli ospiti che però trovano, poco dopo, la via della rete. Pro Nissa che affonda: marcature di La Malfa, Borges (capocannoniere con ben 40 reti sinora realizzate). Sul 3 a 1 gli atleti di Caltanissetta si rilassano e Avanzato deve fare gli straordinari Al 30’ entra nel taccuino dei marcatori anche il nisseno Di Stefano e poco dopo Colore segna e manda le squadre a riposo con la Pro Nissa avanti 5 a 1.

Ripresa sul copione della prima frazione: marcatura Agnello, 6 a 1. Al 4’ sbavatura in difesa dei nisseni ne approfittano gli ospiti per realizzare la rete del 6 a 2. Borges infallibile: 7 a 1.I nisseni. Arrivano in sequenza le reti di capitan Marino, Di Stefano e ancora Marino. Nel mezzo la terza rete degli ospiti. Triplice fischio conclusivo e festa dei locali con i giocatori finale dei giocatori che hanno esposto uno striscione riservato alla dirigenza con scritto: “the Best…grazie”. Un modo originale per ringraziare la massima dirigenza composta da Ferreri, Intorre, Milazzo e Cuda che quest’anno hanno compiuti enormi investimenti economici per costruire la squadra che ha dominato il campionato.