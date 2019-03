Siciliacqua trasmette nota prot. n. 3385 del 25/03/2019 e comunica che alle ore 8:00 del 27/03/2019 sarà interrotta al comune di Sommatino per eseguire un intervento di manutenzione per la sostituzione di un breve tratto di tubazione ammalorato in c.da Quattroaratate nel territorio di Sommatino.