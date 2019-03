CAMPOFRANCO. Un importante passo avanti verso il possibile finanziamento del progetto per la bonifica dell’ex discarica. E’ quanto s’è registrato di recente dopo un iter cominciato qualche anno fa nel quale l’amministrazione Pitanza ha puntato diritto per concludere un progetto di rilevante importanza come quello riguardante la bonifica della ex discarica nelle contrade Chiartasì e Rizza e Manna. Il progetto, il cui importo è di 1,4 milioni di euro, è stato presentato dall’amministrazione comunale alla Regione nel Settembre 2018 dello scorso anno. <Qualche giorno fa – ha annunciato il sindaco Rino Pitanza – la buona notizia della finanziabilità del progetto con il Comune di Campofranco che è stato il primo tra i comuni della Sicilia ad aver presentato un progetto di questo genere. Adesso arriva anche l’OK della commissione regionale, altro passo avanti in attesa del Decreto di finanziamento che non dovrebbe tardare ad arrivare>.