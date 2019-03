CALTANISSETTA – La Sala degli Oratori di Palazzo Moncada Sabato 16 Marzo sarà lo scenario del XV Convegno di studi sulla Sicilia antica, organizzato dalla sezione nissena di SiciliAntica, che con puntualità annuale dal 2004 riesce con grande impegno a riunire nella nostra città studiosi di chiara fama per dibattere temi riguardanti l’archeologia e la storia della Sicilia antica. Il tema prescelto “Teatro, musica e danza nella Sicilia antica” vedrà la presenza di numerosi specialisti provenienti da istituzioni accademiche e non, per dibattere di un argomento senza dubbio affascinante e affrontare il complesso mondo delle espressioni artistiche più significative delle popolazioni che abitarono la Sicilia dalla fondazione delle prime colonie greche all’età romana imperiale.

Il Convegno si articolerà in due sedute; la prima con inizio alle ore 09,00, la seconda con inizio alle 15,30. Nel corso della sessione pomeridiana saranno premiati i vincitori del concorso giornalistico “Storie di Sicilia: racconti, inchieste, reportage”; sarà inoltre riservato una momento alla danza a cura dello studio di danza “Istituto Oasi” della maestra Mariella Rizza.

In occasione del Convegno saranno disponibili gli Atti del XIV Convegno “Cenabis bene. L’alimentazione nella Sicilia antica”, edito dalla Lussografica.

Il comitato organizzatore è costituito da Laura Alù, Massimo Arnone, Lillo Cammarata, Silvana Chiara, Marina Congiu, Stefania D’Angelo, Noemi Giannone, Michelangelo Lacagnina, Calogero Miccichè, Sergio Milazzo e Simona Modeo.