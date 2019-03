La cittadinanza sarà avvisata non appena verrà ripristinato il posizionamento in Via Guastaferro

CALTANISSETTA – Di concerto con l’Amministrazione comunale, Dusty comunica alla cittadinanza da venerdì 29 marzo 2019, l’Isola Ecologica Mobile sarà posizionata in Via Trigona della Floresta.

Lo spostamento temporaneo e provvisorio, da via Guastaferro a Via Trigona della Floresta, è dettato da problemi logistici che non consentono il regolare e sicuro allestimento dell’Isola.