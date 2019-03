CALTANISSETTA – Dai possessori delle Vare arriva una brusca frenata all’idea di realizzare una sala espositiva per i famosi gruppi in un’area confiscata alla mafia. L’idea è contemplata in una delibera varata dalla giunta che prevede la costruzione della sala espositiva in via Rochester a poca distanza comunque dalla parrocchia San Pio X dove i capolavori dei Biangardi sono ospitati.

Non sarebbe tanto la nuova location quanto il metodo seguito dall’amministrazione a fare insorgere i proprietari dei gruppi sacri. E il primo ad intervenire è stato Roberto Morgana presidente dell’associazione Giovedì Santo: «In una decisione così importante – ha spiegato Morgana – i diretti interessati, ovvero i proprietari delle Vare, non sono stati minimamente interpellati. Eppure ne abbiano titolo. Credo sarebbe stato più giusto avviare una collaborazione fra Comune e associazione per arrivare ad un soluzione condivisa. Diciamo no ad una idea calata dall’alto». (di Stefano Gallo, fonte gds.it)