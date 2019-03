AREZZO – Voleva superare i quiz della patente senza aver studiato, servendosi di una videocamera e di una ricetrasmittente: per questo un 25enne del Pakistan residente a Caltanissetta e’ stato denunciato per truffa dalla polizia stradale di Arezzo. Secondo la ricostruzione degli agenti, il 25enne si era munito di cellulare e trasmittente e aveva anche praticato un buco sotto a un bottone della camicia, mettendoci in corrispondenza l’occhio di una videocamera. I suoi strani movimenti sono stati notati dai commissari d’esame della motorizzazione civile che hanno allertato la Polstrada. L’uomo, colto sul fatto, e’ stato denunciato e gli sono stati sequestrati la camicia e l’attrezzatura.