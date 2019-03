MUSSOMELI – Avevano protestato e segnalato pubblicamente il degrado gli stessi studenti, in occasione di una precedente manifestazione, ed ora, alcuni consiglieri comunali, guidati dal presidente del Consiglio Gero Valenza accompagnati dalle presidi degli Istituti scolastici di contrada Prato, hanno constatato personalmente lo stato in cui si trovano le due strutture scolastiche che necessitano di essere seriamente attenzionate con adeguati e solleciti interventi: Il Virgilio e l’Hodierna. Presenti, oltre ai consiglieri comunali Toti Nigrelli, Enzo Munì, Salvatore Cardinale, Gianluca Nigrelli, Gianni Geraci e Nellina Martorana, anche l’ingegnere Casamassima. Così il presidente del Consiglio Gero Valenza: “Abbiamo effettuato un sopralluogo accompagnati dalle dirigenti scolastiche. Abbiamo visto quello che c’era da vedere. Ci sono problemi piccoli, problemi medi e problemi grossi. Redigeremo, adesso, una relazione, quindi come da accordi, già presi,contatteremo il commissario Rosalba Panvini ed andremo in Provincia per cercare di fare presto per i problemi più piccoli, mentre per gli altri ci vorrà più tempo. Abbiamo avuto modo di visionare sia gli esterni che gli interni dei due Istituti, aule comprese, rendendoci conto delle criticità. Le aule sono belle e ben tenute, ma ci sono troppo transenne che stanno lì da troppo tempo, mura conj intonaco scrostato, pannelli dei sottotetti caduti. Servono degli interventi per ridare dignità anche estetica alla scuola, e ben altri tipi di interventi che attengono comunque a scelte politiche ben precise. E’ chiaro che il commissario non potrà sostituirsi al politico , perché il commissario fa ordinaria amministrazione . Noi comunque seguiremo un doppio percorso: la strada dell’ordinaria manutenzione con pronto intervento e quella che attiene alktre situazioni critiche che perdurano da troppo tempo e abbisognano di scelte politiche. Confidiamo nel buon senso e nella professionalità della dottoressa Panvini che ho già sentito e quindi per gli interventi di piccola manutenzione problemi non dovremmo avere”.