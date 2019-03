Saranno circa 300 i candidati al consiglio comunale di Gela per 24 scranni disponibili. Definiti i quattro candidati a sindaco, iniziano a venire fuori anche i nomi dei candidati al consiglio comunale. Buona parte di loro, per la campagna elettorale stanno utilizzando i social per pubblicare volantini e proposte (in realtà poche) per la soluzione dei problemi di Gela.

Una campagna elettorale che inizia a diventare infuocata dove non mancano le accuse reciproche. Abbiamo da un lato i leghisti che hanno stretto un accordo con i dissidenti di Forza Italia e che sostengono il commercialista Giuseppe Spata e dall’altro gli uomini del Cavaliere che hanno scelto di allearsi con gli uomini del neo segretario Zingaretti e che appoggiano la candidatura dell’avvocato Lucio Greco (già candidato a sindaco nel 2015). (di Donata Calabrese, fonte gds.it)