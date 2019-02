VILLALBA – Dagli ambienti comunali fanno sapere che a causa di guasto nelle condutture c’è assenza di GAS METANO nel paese . SI sta provvedendo per il ripristino e si auspica che entro stasera si risolva il problema “ Per il momento – dice il sindaco – non ho notizie certe sulla tempistica e, ho dato ordinanza di chiusura per le scuole elementari e medie. Vi aggiorno qualora dovessero esserci novità”.