PALERMO – Riunione straordinaria della Giunta siciliana. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha voluto incontrare in queste ore i suoi assessori dopo il pasticcio andato in scena ieri all’Ars, dove l’esecutivo e’ stato battuto piu’ volte sulle norme piu’ importanti della Finanziaria, comprese il ‘salva-conti’ e quella ispirata al modello fiscale del Portogallo. Una serie di ko che hanno stoppato il cammino della Legge di stabilita’, imponente un rinvio al tardo pomeriggio di oggi. La maggioranza e’ nel caos: ieri non c’erano i numeri e sono entrati in anzione anche i franchi tiratori. Si tratta ora di rimettere mano alla Manovra e di serrare i ranghi anche nel governo. In questo forte momento di sbandamento si e’ inserito il Movimento cinque stelle che ha invitato ancora Musumeci a mollare gli alleati e a stringere con i pentastellati un patto per