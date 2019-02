E’ stata concessa la mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi complessa di Termini Imerese (Palermo) e di Gela (Caltanissetta) che godevano del trattamento fino al 31 dicembre del 2016 e che erano rimasti senza alcuna forma di protezione sociale. Si tratta di 33 ex dipendenti dell’ex Fiat e di 40 del petrolchimico. Ne dà notizia la Cgil Sicilia con la segretaria regionale Monica Genovese che rileva: “Pur trattandosi di un risultato è sempre una goccia nell’oceano rispetto a una situazione occupazionale grave, come dimostra la protesta di queste ore dei lavoratori Blutec per i quali il ministro Di Maio aveva garantito che dal 2019 ci sarebbe stata la mobilità in deroga”. Invece per i 700 lavoratori diretti e i 62 dell’indotto “non si è ancora visto il decreto – ricorda Genovese – e sono fuori da tutto dal momento che Blutec non è in grado di rispettare gli impegni presi”. L’esponente della Cgil sostiene che “a questo punto occorre riaprire il tavolo con Fiat, perché non abbandoniamo l’idea di dare una prospettiva all’area. Il governo nazionale da canto suo deve rispettare gli impegni presi con i lavoratori”.