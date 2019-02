SERRADIFALCO. E’ stato approvato dal commissario regionale straordinario con i poteri del consiglio comunale, dott.ssa Daniela Leonelli, il piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020. In questo nuovo piano sono state quattro le nuove opere che sono state inserite dall’amministrazione comunale. Tra queste ci sono i Lavori di manutenzione del campo sportivo con un progetto generale il cui importo complessivo è di 228 mila euro. C’è poi la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, della scuola per l’infanzia primaria “Giovanni Falcone”. Il progetto generale è di 2.752.330 euro; il primo stralcio è di 1.402.330 euro mentre il secondo di 1.350.000 euro. La scuola dell’infanzia “Falcone” si trova a poche centinaia di metri dall’ala est della scuola elementare “Giovanni Verga” crollata il 10 gennaio del 2011 e chiusa tramite ordinanza sindacale a titolo precauzionale. Successivi accertamenti compiuti sull’edificio, come fu allora confermato in consiglio comunale, accertarono che il cemento utilizzato per la sua costruzione non sarebbe risultato “idoneo a sostenere la struttura”. Ora, a distanza di quasi otto anni dalla sua avvenuta chiusura, l’amministrazione Burgio intende procedere alla ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, della stessa scuola per l’infanzia primaria “Giovanni Falcone” chiusa dopo il crollo ma prima di quell’evento normalmente utilizzata per lo svolgimento di attività educative e didattiche della scuola d’infanzia e per la preparazione dei pasti della mensa scolastica e degli anziani. Per altro, lo scorso anno il sindaco Burgio ha chiesto alla Regione di poter destinare i fondi a suo tempo finanziati per la manutenzione della scuola elementare “Verga” alla riqualificazione della scuola dell’infanzia “Falcone”. Altra opera inserita nel programma triennale delle opere è stata quella inerente il recupero, completamento, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti per la riqualificazione dei locali dell’ex biblioteca comunale di Largo Fonte. In questo caso, l’obiettivo è di destinare questi locali a sala convegni, ludoteca ed emeroteca. Il costo del progetto ammonta a 1.250.000 euro. Infine, ci sono i Lavori di messa in sicurezza permanente del primo modulo dell’ex discarica comunale di contrada Martino per un importo complessivo di 2.120.000 euro.