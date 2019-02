Nel girone F di Seconda categoria, vittorie importanti in chiave play off per Acquaviva e Gorgonia. L’Acquaviva ha espugnato il campo dell’Atletico Favara imponendosi 1-2. In gol Petrone e Aratore in una partita molto combattuta che ha confermato la squadra di Giuseppe Paduano tra le protagoniste del campionato. Vittoria anche per il Gorgonia che ha superato 3-2 il Sant’Anna di Enna. Le reti deliane sono state segnate da Galiano e da Rosario Genova autore di una doppietta. In classifica le due nissene sono entrambe quarte con 26 punti. Bene anche il Riesi che nell’anticipo del sabato ha espugnato il campo del Brothers Città Amica con le reti di Iannì e Cascino. Per il resto gran vittoria per il Marianopoli che ha battuto 5-2 il Muxar allontanandosi dalla zona calda della classifica. Infine, nella giornata in cui ha riposato l’Alessandria della Rocca, vince anche la Sommatinese (nella foto) 2-0 contro l’Accademia Mazzarinese. Per la squadra di Sammartino hanno deciso Dainotta e Amdouni. In classifica Riesi a quota 23, Sommatinese a 22, Marianopoli a quota 13 e Accademia Mazzarinese a 8.