SAN CATALDO. Il mercato settimanale di Santa Germana, in programma lunedì 11 febbraio, si svolgerà regolarmente. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Quest’ultimo, come si ricorderà, aveva disposto tramite ordinanza la momentanea sospensione in quanto, a seguito dello sciopero annunciato dai dipendenti del servizio di igiene ambientale, si paventava la possibilità che non si provvedesse alla pulizia dell’area mercatale e al mancato ritiro dei rifiuti. Invece, come ha rilevato lo stesso sindaco, è stata disposta la revoca dell’ordinanza di sospensione del mercato settimanale di Lunedì 11 Febbraio 2019 in quanto <Il gestore del servizio di igiene ambientale ha comunicato che tra i servizi essenziali che saranno garantiti vi sarà anche la pulizia dell’area mercatale di Santa Germana>.